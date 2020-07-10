أحمد فهمي يكشف سبب إصابته في ركبته

متابعة بتجــــــــــــرد: أثارت الفنانة المصرية هنا الزاهد القلق على زوجها أحمد فهمي بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على “إنستغرام”، ظهر فيه بصحبة الفنان علي ربيع، وكان يرتدي “ركبة طبية” وتبيّن من طريقة سيره أنه مصاب في ركبته.

وفي تصريحات صحفية أكد النجم أحمد فهمي أنه أصيب بشرخ في الركبة على إثر مباراة كرة قدم كان يلعبها مع مجموعة من أصدقائه من خارج الوسط، وأثناء لعبة مشتركة والتحام أصيب بخبطة في ركبته ظن في البداية أنها لن تخرج عن كونها كدمة، لكن بمرور الوقت بدأ يشعر بآلام بعدها، واتجه لعمل أشعة عليها ليكتشف وجود شرخ، ونصحه الطبيب بأن يلتزم الراحة أسبوعين.

يذكر أن أحمد فهمي بدأ التحضير لفيلمه الجديد “حلم سوسن” والذي صرح منذ فترة بأنه يريد أن يصالح به جمهوره بعد إخفاقه في مسلسل “رجالة البيت الذي قدمه رمضان الماضي بمشاركة الفنان أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن “ويزو”.