وحيد حامد مهاجمًا يوسف الشريف: “يدعو لفكر ضال ومتشدد”

متابعة بتجـــــــــرد: حل الكاتب المصري الكبير وحيد حامد ضيفاً على الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه “التاسعة” الذي يقدمه على القناة الأولى في التلفزيون المصري، حيث علق على الشروط التي أعلنها يوسف الشريف في أعماله ورفضه للعري واللمس والمشاهد الجريئة، بأنه ينشر فكراً ضالاً متشدداً فوضوياً في المجتمع، ومتعجباً حول معاملة المرأة كعورة، فهي أم وأخت وزوجة.

وتساءل: “هل لا يجب أن تلمس الممرضة والطبيبة المريض، ولماذ يتم التعامل بندية؟ فهي الآن تعمل في كل المجالات وتختلط بكل الرجال، حتى السيدة البسيطة تنزل إلى السوق وتختلط أيضاً بالرجال”.

وأبدى حامد اعتراضه الشديد على فكرة رفض بعض الممثلين مشاهد لمس زميلاتهم، وقال مندهشاً: “كيف يتم عمل مشهد يجمع بين أم وابنها، والممثل الذي يعترض على مشاهد لمس الزميلات يمشي ويجي غيره والسيطرة لازم تكون للمخرج”.

وطالب وحيد حامد في نهاية حديثه بوقف نشر هذا الفكر المضلل في المجتمع.