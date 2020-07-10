أحمد فلوكس يتعرض لسرقة كبيرة ويناشد زملاءه

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ الفنان أحمد فلوكس، جمهوره وزملاءه، بإعلانه على حسابه الرسمي على “إنستغرام”، تعرضه للسرقة.

ونشر فلوكس منشوراً له أخبر به متابعيه وزملاءه عن سرقة جميع هواتفه، مطالبًا أصدقاءه بالتواصل معه عبر أرقامه القديمة.

وكتب فلوكس، في منشوره على “إنستغرام: “تم سرقة تليفوناتي.. كلموني على تليفوناتي القديمة”، ثم بعد ذلك نشر منشوراَ آخر يحذر فيه كل من يعرفهم من أن يتواصلوا معه على “واتس آب” أو أرقام هواتفه مؤكداً أنها تمت سرقتها ويتم إرسال رسائل منها كأنها مرسلة منه، وأكد فلوكس أن هواتف شركته التي كان قد افتتحها من وقت قريب قد تمت سرقتها هي الأخرى.

يذكر أن أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في مجالات عدّة منها الإنتاج والـ”سوشيال ميديا” والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صوراً وفيديوهات له، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.