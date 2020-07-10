مدير أعمال شيرين السابق يرفض مصالحة زوجها بقضية محاولة القتل

متابعة بتجــــــــــرد: عقدت أمس (الخميس) محكمة القاهرة الجديدة جلسة للتشاور وعرض أوراق استئناف القضية المتهم فيها الفنان المصري حسام حبيب زوج المطربة شيرين عبد الوهاب، بالشروع في قتل المنتج المصري ومدير أعمال زوجته السابق ياسر خليل، وفي نهاية الجلسة تم حجزها للحكم في جلسة يوم ٣ أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويأتي هذا بعدما أصدرت محكمة أول درجة الحكم بحبس حسام لمدة سنة مع الكفالة والتعويض، إلا أن حسام استأنف الحكم.

وعرض قاضي الاستئناف طلب الصلح المقدم من حسام حبيب والحاضرين معه على المنتج ياسر خليل لكنه رفض الصلح وعليه تم حجز القضية للحكم فى الثالث من أيلول المقبل.

ياسر خليل كشف عن أسباب رفضه التصالح مع حسام حبيب، فأكد في تصريحات صحفية له أنه لن يترك حقه: “ولو كان حسام متأكداً أنه بريء لما طلب الصلح معي، وعموماً القضية تم حجزها للنطق بالحكم، وأثق في قضاء مصر العادل”.

وتعود القضية إلى كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حينما أصدرت محكمة القاهرة الجديدة حكمًا بمعاقبة الفنان المصري حسام حبيب زوج الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بالحبس لمدة عام، لاتهامه بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل مدير أعمال شيرين السابق، أمام منزله، بعدما أشهر السلاح الناري بوجهه.