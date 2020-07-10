بالصور – هكذا احتفل قصي خولي بعيد ميلاد ابنه

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفل النجم السوري قصي خولي بعيد ميلاد ابنه الثاني وهو ما كشفه من خلال صور نشرها على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهر فيها برفقة الصغير وهو يلاعبه في مكان عام. كما التقط بعضها للأخير في المنزل.

وأحدث الفنان ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين تمنوا لابنه العمر المديد والصحة والسعادة. وكان من أبرزهم بعض الفنانين السوريين مثل جيني إسبر وشكران مرتجى ومحمود نصر وديمة الجندي وكندة حنا ورنا الأبيض.

وحققت الصور أكثر من 150 ألف إعجاب. وتعليقاً عليها كتب قصي: “9-7-2018، 9-7-2020 اليوم بحمد الله ونعمته ورعايته صار عمرك سنتين يا عميدي وفارسي وصغيري. الله يحفظلنا ياك ونشوفك شب يا ضو عيوني انت. كل سنة وانت بألف خير وحب وسعادة وسلام يا بابا. يا الله دخيل اسمك تحمي لي ابني وحيدي”.

ورد على المتابعين برسالة شكر وكتب: “شكراً لكم جميعاً أصدقاء ومحبين ومتابعين على التهنئة والله يحميكم ويحمي أهليكم وأولادكم ويلي الله لسى ما طعمه إن شاء الله عن قريب بيشعر بهذا الإحساس العظيم. كل الحب”.