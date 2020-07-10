بعد Bon Voyage.. هل تدخل كارول سماحة عالم الكوميديا؟

متابعة بتجــــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية كارول سماحة حصد أصداء كليب أغنيتها الجديدة Bon Voyage بعد مرور أسبوع على طرحه عبر القناة الرسمية لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب” وعبر الفضائيات العربية.

وتلقت كارول سماحة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” تهنئة خاصة من الكاتبة اللبنانية منى طايع، التي أبدت إعجابها بالدور الكوميدي الذي لعبته كارول في الكليب؛ وعبّرت طايع عن رغبتها في كتابة مسلسل يجمع بين الرومانسية والكوميديا وتكون بطلته كارول، فكتبت: “كتير حبيتك بالكوميك لازم تلعبي دور بمسلسل romantic comedy وأنا مستعدة إكتبلك مسلسل من هالنوعية”.

كارول من جانبها أبدت إعجابها بالفكرة وردّت على منى طايع قائلةً: “وانا جاهزة منى”.

جدير بالذكر أن كليب Bon Voyage يحمل توقيع المخرجة بتول عرفة وتم تصويره قبل أسبوعين في مصر وسط إجراءات مُشددة للوقاية من فيروس كورونا، والأغنية من كلمات كارول سماحة والسورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضا، ومن إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.