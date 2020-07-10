فنانة مصرية تقتل زوجها بعد شجار عنيف

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متابعة بتجــــــــــرد: أصدرت النيابة العامة المصرية قرارها بسجن الممثلة المصرية عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها عمرو السيد عبدالله البالغ من العمر 42 عاماً طعناً، إثر مشاجرة حادة نشبت بينهما.
وتضاربت المعلومات حول اعترافها ونكران ضلوعها بالجريمة، إذ نفى محاميها في تصريحات صحافية ارتكاب موكلته الجريمة، بينما جاء على لسان مصادر أخرى أن زوجها انهال عليها بالصفع على وجهها، موضحةً أنها لم تتحمل إهانته وصفعه لها، فأخذت زجاجة لتدافع بها عن نفسها وطعنته بها في صدره ليسقط قتيلاً على الفور.
وأضافت الممثلة أن زوجها رجل الأعمال وصاحب شركة بترول، كان يداوم على إهانتها وضربها، وأن حياتها معه تحولت إلى جحيم.
وجاء في أقوالها وفق المصدر ذاته: “طلبت من زوجي الطلاق مرات عدّة بسبب معاملته السيئة لكنه كان يرفض، وكنا نتشاجر كتيراً لحين حدوث الكارثة في آخر مشاجرة بيننا ومات على أثرها”.
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