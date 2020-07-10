كورونا يثير فوضى في "عالم الديناصورات".. وتحذيرات من "خسائر"

بعد الإعلان عن كونه أول فيلم يستكمل تصويره في بريطانيا بعد فترة الحجر الصحي، واجه الفيلم الجديد من سلسلة "عالم الديناصورات" "Jurassic World :Dominion" فوضى عارمة في أول أيام عودة التصوير، بعد اكتشاف حالات إيجابية مصابة بكورونا بين فريق العمل به.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن فريق عمل الفيلم خضع بالكامل لمسحات للتأكد من سلامة المشاركين في التصوير، ولم تتضمن نجوم الفيلم من طاقم التمثيل.

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وقالت الصحيفة إن فيلم "Jurassic World :Dominion" استكمل تصويره في استديوهات Pinewood Studios بمقاطعة Buckinghamshire.

ونقلت تصريحا لأحد المسؤولين عن إنتاج الفيلم معلقا على ما شهدته عودة التصوير، قائلا: "هذا كان آخر شيء يتوقعه المشاركون في صناعة الفيلم، والأمر لا يتحمل أي تأجيلات أخرى فالمخاطرة ستتكلف الملايين والملايين من الدولارت، كما أن الجميع كان متحمسا لعودة التصوير".

ويشارك في بطولة الفيلم "بريس دالاس هاورد"، و"جيف جولدبلوم"، و"كريس برات"، ويعود للظهور من أبطال السلسلة الأصلية كل من النجم "سام نيل" و"لورا ديرن".