توم هانكس يطفئ شمعته الـ64.. وتهنئة خاصة من تشارليز ثيرون

احتفل النجم الأمريكي توم هانكس، الخميس، بعيد ميلاده الـ 64، وتلقى عددا محدودا من التهاني من نجوم الصف الأول في هوليوود، وكان على رأسهم الممثلة تشارليز ثيرون.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية منشورات لزوجة توم هانكس النجمة ريتا ويلسون، ونجله الأكبر كولين هانكس، قاما من خلالها بتهنئته بمناسبة عيد ميلاده عبر حساباتهم الرسمية على موقع أنستقرام.

وقامت ريتا ويلسون بنشر صورة لتوم هانكس، وكتبت معها، "عيد ميلاد سعيد، أنت ممثلنا، كل يوم نقضيه برفقتك نعمة كبيرة".

وأضافت ريتا في منشورها مقتبسا من عهود الزواج التي سبق أن وجهها لها توم في صورة أسئلة: "هل ستسمرين في الاحتياج لي وإطعامي وتبقين ملكا لي لحين بلوغي الـ64"، وقامت بالرد في النهاية بـ"نعم".

أما كولين هانكس، فقام بتهنئة والده بطريقة طريفة، بنشره صورة للنجم مايكل كيتون الذي كان يختلف المشاهدون بينه وبين توم هانكس بسبب التشابه بينهما في فترة شبابهم.

وكتب كولين مع الصورة قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا أبي، يوم آخر تحت شعاع الشمس، ومنشور عيد ميلاد سعيد آخر لك".

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وقرر توم هانكس الاحتفال بنفسه بطريقته الخاصة، إذ قام بنشر مقطع فيديو طريف قام بتسجيله لنفسه، خلال قيامه بالقفز في مياه البحر بإحدى العطلات الصيفية السابقة له.

وتلقى النجم توم هانكس عددا محدودا من التهاني من نجوم الصف الأول من هوليوود، إذ حرصت النجمة تشارليز ثيرون، على تهنئة مكتشفها في عالم التمثيل والشهرة، بنشرها صورة قديمة برفقته، وكتبت معها "ستكون دائما بطلي، عيد ميلاد سعيد".

ونشرت النجمة إيمي آدمز صورة لها برفقة هانكس، وكتبت قائلة: "عيد ميلاد سعيد توم هانكس، كنت دائما وستظل نورا يرشدنا جميعا، كنت مباركة بالتعرف عليك وأني نلت فرصة اختبار عطفك".



