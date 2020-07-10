داليدا خليل تخطف الأنظار بلوك جديد

Jul 10, 2020 فاجأت النجمة اللبنانية داليدا خليل الجمهور بتغيير اللوك في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام. أطلت داليدا بلوك مختلف جداً، حيث اعتمدت تسريحة قصيرة وشعر مجعّد وذلك بعد أشهر من اعتمادها تسريحة شعر قصيرة مع شعر ناعم. نالت اطلالتها على اعجاب الكثير من المتابعين الذين احبوا التغيير الذي اعتمدته خاصة بعدما أطلت لأشهر عديدة بمسلسل “سرّ” بشعر ناعم.







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