على وقع نجاح “ما تغيبش ثواني”، تقدير جديد لوائل جسار

بالوقت الذي يحقق كليب “ما تغبيش ثواني” نجاحاً مميزاً، وبعد منحه لقب سفير السلام والنوايا الحسنة في الأيام الماضية، تقدير جديد ناله للنجم اللبناني وائل جسار من خلال منظمة الأمم المتحدة للفنون UNARTSالتي قامت بتكريمه من خلال منحه جائزة الأب القدوة الفنية 2020 لبنان على مجمل أعماله الفنية المتميزة طوال مشواره الفني الرائع.

وائل جسار من النجوم الذين أثبتوا أنفسهم على الساحة الفنية من خلال تقديم أعمال راقية ومتميزة أداها بصوته الفريد وإحساسه المرهف فوصلت الى قلب الشعب العربي دون استئذان.

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آخر أعمال وائل جسار كليب “ما تغبيش ثواني” من انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز التي وضعت امكانياتها ليبصر العمل النور بشكل كامل متكامل من ناحية الصورة والصوت. وقد اقترب الكليب الذي وقعه المخرج اللبناني المبدع فادي حداد من تجاوز أربعة ملايين مشاهدة.

أغنية “ما تغبيش ثواني” كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي.