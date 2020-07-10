بدء عرض مسلسل “حب في العُلّيّة”

Jul 10, 2020
انطلق عرض مسلسل “حب في العُلّيّة” حيث تبدأ أحداثه بإنضمام ضيفين غريبين الى عائلة كبيرة ودافئة. أتاش وياسمين اللذين ينضمان بكذبة صغيرة الى هذه العائلة، أولاً سيقعان في الحب تحت هذه العلوية وثم سيتم امتحانهما بأكاذيبهما. أتاش، أيشان، ديمير و ياسمين بشخصياتهم المختلفة والقادمين من طبقات اجتماعية وثقافية مختلفة سيقاومون من أجل حبهم ولو كلفهم ذلك الوقوف ضد عائلاتهم. بينما تترك الحياة الشباب في مواجهة هموم أكبر منهم، هل هذه العائلة ستتجاوز كل شيء بروابطها القوية وتستطيع البقاء معاً؟
المسلسل من بطولة فوركان أنديتش، إيزجي شينلر، يغيت كيرازجي، نيلاي دينيز وغيرهم.
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