شكرا لقرائتكم خبر عن أنا بحب الإنسان ده جدا.. عمر كمال يكشف مساعدة تامر حسنى له منذ 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المطرب الشعبى والمهرجانات عمر كمال، عن حبه الشديد للنجم تامر حسنى، بسبب موقف تعرض له منذ 4 أعوام خلال إقامة حفل غنائى فى العين السخنة، مؤكدا أنه جبر بخاطره وقدمه للناس أثناء الحفل، مشيرا: "تامر حسنى إنسان قبل ما يكون فنان".





ونشر كمال، عدة صور جمعته مع نجم الجيل، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صحبها بتعليق "من حوالى 4 سنين كان عندى حفلة فى العين السخنة فى قرية سياحية، كان فى نفس اليوم الفنان تامر حسنى عامل حفلة فيها، والقرية بلغتنى إن فقرتى قبل تامر وهطلع أعمل الفقرة على نفس المسرح، قولتلهم استحالة ده يحصل لأن المنظم مش هيرضى، عشان أنا مش نجم ومش معروف ومحدش هيرضى يدينى الفرصة دى، قالولى إحنا أصحاب الحفلة، قولتلهم يعنى أعمل دعاية وأنا مطمن، قالولى اعمل وانا من جوايا متأكد وعارف إن محدش هيطلعنى ع المسرح ده".





وأضاف كمال: "عملت دعاية وناس كتير من بلدى السويس قطعت تكت عشانى وطلعت كام ميكروباص صحابى عشان يشجعونى وعملت كل اللى أقدر عليه، روحت يوم الحفلة لقيت الحفلة الساعة 4 العصر على حمام السباحة ومفيش ولا مخلوق أصلا والدنيا حر جدا، وحفلة تامر الساعة 11 بليل فى مكان تانى خالص من القرية، حتى مغنتش من كتر ما كان مفيش ولا فرد، الناس كلها نايمة لإما محدش جه عشان لسه بدرى على حفلة تامر، بقى شكلى وحش جدا قدام الناس، هطلع كداب وعملت دعاية بالكدب وأنا مليش ذنب". Advertisements





وتابع كمال: " كلمت طوب الأرض عشان أوصل لتامر وقتها معرفتش، محدش خدمنى ومحدش رضى يساعدنى، كنت أنا وصاحبى اسمه محمد سمير كان مؤمن بيا جدا، روحت مكان حفلة تامر قعدت تحت المسرح من الساعة 4 لحد الساعة 11 قسما بالله حوالى 6 أو 7 ساعات عشان أضمن ابقى جمب المسرح، لأنى لو روحت بليل محدش هيرضى يدخلنى، وأنا قسما بالله ما معايا حتى حق دخول الحفلة وكنت قابض من القرية 600 جنيه، قعدت تحت المسرح بحيث أقدر أكلم أى حد واطلعله أغنى معاه، حتى عشان منظرى قدام الناس يبقى حلو، 7 ساعات لحد ما النهار راح والليل جه والحفلة اشتغلت وطلعت طبعا، كان جمب المسرح جاردات ومنظمين وكله ملخوم فى الحفلة وتامر، كلمت منظم الحفلة مرضيش يطلعنى وقالى استنى للآخر، كلمت أصحاب الحفلة محدش طلعنى، اتصلت بكل فنان ممكن يكون يعرف تامر محدش ساعدنى، شكلى كان هيبقى وحش جدا قدام الناس إنى مغنتش وابن بلدهم محدش حتى شافه عدى من قدام المسرح".



وكشف كمال: "كلمت شخص محترم جدا اسمه حازم شغال مع تامر حسنى وحكيتله، الراجل راح قال تامر.. راح قاله هاتهولى بسرعة وجبر بخاطرى وقدمنى للناس وغنيت جمبه واتصورت، وروحت رفعت الصور انى كنت فى الحفلة وغنيت، يمكن هو مش فاكر الموقف ده حتى، بس أنا فاكرهوله إن كان إنسان قبل ما يكون فنان، وروحت طاير من الفرحة ونمت فى بيتى مبسوط، وليه موقف تانى هحكيه ف وقت تانى".



