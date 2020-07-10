شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مخرجين لمسلسل "نمرة اتنين" بطولة منى زكى ونيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الجمهور عرض مسلسل "نمرة اتنين"، الذى تم الإعلان عنه الأيام الماضية، فهو عمل درامى جديد ومختلف، يضم مجموعة كبيرة من النجوم، ينتمى لنوعية الـ8 حلقات المتصلة المنفصلة، ويضم قصصا مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية فى المجتمع الحديث، ويعرض القصص بطريقة شيقة وجذابة.

وينشر ”الخليج 365” قائمة النجوم الذين يشاركون فى العمل خاصة أن المسلسل يضم 8 مخرجين مختلفين وهم: "طارق العريان، وتامر محسن، وهادى الباجورى، وهانى خليفة، ومحمد شاكر، وأحمد النجار"، حيث يتولى كل مخرج إخراج قصة حلقة واحدة فقط بكاتب مختلف، ومن ناحية التأليف فهناك 4 كتاب يتولون كتابة العمل وهم "مريم نعوم ووائل حمدى وسما عبد الخالق وسارة طيبة".

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مسلسل "نمرة اتنين" يعد من الأعمال المختلفة والمميزة فى الدراما ومن النجوم الذين يشاركون فى المسلسل "نيللى كريم، ومنى زكى وإياد نصار، وعمرو يوسف، وشيرين رضا وماجد الكدوانى وأحمد مالك وأمينة خليل وعادل كرم".

وانتهى صناع المسلسل من تصوير 4 حلقات من العمل، حيث انتهت نيللى كريم من التصوير بشكل نهائى وصورت فى دولة لبنان، للمخرج تامر محسن، كما انتهت الفنانة شيرين رضا من التصوير، وأيضا الفنانة أمينة خليل والفنان ماجد الكدوانى وإياد نصار وعادل كرم، وحتى الأن لم تحدد الجهة المنتجة موعد عرض المسلسل على المنصات الإلكترونية، ويتبقى 4 حلقات يتم استئناف تصويرهم الفترة المقبلة أبطالهم النجمة منى زكى وعمرو يوسف وأحمد مالك رغم تصوير برومو المسلسل للترويج.