شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تعود لاستئناف تصوير مسلسلها "خيط حرير".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود النجمة مى عز الدين لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "خيط حرير، يوم 16 يوليو الجارى، بالمشاهد الداخلية ، وذلك بعد توقف استمر أكثر من 3 أشهر، بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، حيث قررت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل بالاتفاق مع مخرج العمل إبراهيم فخر، العودة للتصوير مرة أخرى، حتى يتسنى لفريق العمل الانتهاء من تصوير المسلسل خلل الفترة المقبلة، نظرا لانشغال بعض الممثلين بأعمال أخرى.
مسلسل "خيط حرير" من بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، ومجموعة من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.
مى عز الدين قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "البرنسيسة بيسة" للمخرج أكرم فريد وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.
يشار إلى أن مى عز الدين ظهرت في فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى كضيفة شرف، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.
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