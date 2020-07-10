محمد العدل متذكرًا شقيقه: "رحلت عنا ولم تتركنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص المنتج محمد العدل، على إحياء ذكرى وفاة شقيقه الفنان الراحل سامي العدل.

ونشر العدل، صورة شقيقه عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏رحلت عنا ولم تتركنا..أعمالك وأياديك البيضاء علينا وعلى غيرنا تبقيك بيننا.. أشهد أني لم ألجأ إليك يوما وخذلتني.. وأعتقد ولا غيري.. ذكراك معنا ولا تغادرنا.. ولا ننتظر ذكراك لنتذكرك".

يذكر أن الفنان الكبير سامي العدل، وافته المنية يوم ١٠ يوليو ٢٠١٥، بعد صراع مع المرض، وكان يلقب في الوسط الفني بـ"الخال".

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