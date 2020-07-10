"السيمفوني" يستأنف نشاطه الفني بأمسية كلاسيكية على مسرح النافورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: يستأنف أوركسترا القاهرة السيمفوني نشاطه الفني بأمسية كلاسيكية، يُقام الحفل بقيادة المايسترو هشام جبر ومشاركة عازفة الفيولينة الفنلندية لورا فيرتانين قائدة أوركسترا الاتحاد الأوروبي، وذلك في الثامنة مساء السبت 11 يوليو على مسرح النافورة بالأوبرا . يتضمن البرنامج عددا من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها متتابعة بيرجننت لـ جريج، رومانس للڤيولينة والأوركسترا لـ بيتهوفن، متتابعة لـ جورج بيزيه . يُذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، إذ تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم، وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم .

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