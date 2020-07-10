محمد رمضان يطرح "تيك توك" منتصف تموز

يستعد النجم محمد رمضان، خلال الأيام المقبلة، لتسجيل أغنيته الجديدة مع نجم الرابر العالمي متري جيمس.

وانتهى رمضان، مؤخرا من تسجيل أغنيته الجديدة "تيك توك" التي يتعاون معه فيها النجم الأمريكي سوبر ساكو، والمقرر طرحها على يوتيوب في النصف الثاني من شهر يوليو.

"تيك توك" تم تأجيلها بسبب أزمة كورونا، وتم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية في بلده.

هذا التعاون الذي جمع بين رمضان وساكو، لا يعد التعاون الأول لرمضان مع نجوم عالميين، بل سبق وتعاون معه النجم المغربي سعد لمجرد في أغنية "انساي"، وأيضا تعاون جديد سيجمعه مع نجم الرابر ميتر جيمس وهو ما كان قد أعلن عنه سابقاً أثناء حفلته في المغرب ديسمبر الماضي.

"تيك توك" كلمات وألحان فرغلي بلاكس، و توزيع سوبر ساكو، Executive Producer محمود الشيخ، مهندس ديكور كريم المهدي، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج MR1 Production.

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يذكر أن، آخر أغاني محمد رمضان، نجم أفريما ميوزيك أوورد، النجم الأكثر جماهيرية فى القارة السمراء أفريقيا، كانت أغنية "كورونا فيروس"، فيما كانت آخر أغاني النجم الأمريكي سوبر ساكو، أغنية "ميجانا"

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