الفنان المغربي "حمزة الفضلي" يصدر "الدرهم"

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان المغربي حمزة الفضلي، الحائز على جائزة '' أفريما '' للموسيقى بإفريقيا سنة 2018، فيديو كليب أغنيته الجديدة «الدرهم» عبر قناته الرسمية على اليوتيوب.

أغنية «الدرهم» من كلمات وألحان حمزة الفضلي والإنتاج الموسيقي Aunni Jam ، وصور العمل بطريقة الفيديو كليب في مدينة مراكش تحت إدارة المخرج عثمان إسماعيلي علوي وفق أحدث تقنيات التصوير.

وتدور قصة العمل المصور حول التحديات والعقبات التي يواجهها الشباب المغربي على الخصوص، و شباب في العالم عامة أثناء رحلتهم لتحقيق ذاتهم سواء الدراسية أو المهنية أو حتى العاطفية، ومدى تحكم المال في حياة الناس حيث أصبح ''الدرهم'' هو الملك في رسم طريقهم، وأصبح الهاجس الذي يستولي على اهتمامهم ويستعبد قلوبهم وعقولهم، ولإيصال هذه الرسالة وظف الفضلي كلمات معبرة وإيقاعات موسيقية مؤثرة تجمع بين أنماط مختلفة ومتنوعة.

كما استعان الفنان المغربي بمجموعة من المؤثرين والمؤثرات لتسهيل وصول الأغنية للمتلقي المغربي و لشرائح عريضة من الجمهور، حيث تميز الكليب بحضور كل من الإعلامي المعروف أسامة بنجلون ، المدونة ندى أوبنيشو، المدونة صوفيا بلكامل، والمدونة سلوى أنلوف.

وكان الفضلي قد حصد جائزة أفضل مغني في شمال إفريقيا في مسابقة "أول أفريكا ميوزيك أوردز" عن أغنيته (يا مرايا) التي أعاد غناءها بطريقته الخاصة، والتي بعثت حياة جديدة في الأغنية الأصلية للفنان يونس ميݣري التي صدرت سنة 1974، كما حاز لقب اكتشاف السنة ''بمسابقة موروكو ميوزيك أوورد'' سنة 2016 عن أغنية (بين يديها).

