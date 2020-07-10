اختفاء نايا ريفيرا بشكل غامض وسط بحيرة في كاليفورنيا

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"الخليج 365" من بيروت: اختفت الممثلة الأميركية نايا ريفيرا في ظروف غامضة ببحيرة بيرو جنوب كاليفورنيا.

وتقول السلطات، بحسب شبكة "CNN": إن ريفيرا المعروفة بدورها في مسلسل "Glee" كانت مع ابنها على متن قارب، يوم أمس الأربعاء، وبعد نحو 3 ساعات، وَجَد قارب آخر الطفل (4 سنوات) على متن قاربهما المستأجر لوحده.

ومنذ مساء يوم أمس بدأت السلطات بالبحث، الذي لايزال مستمرا حتى الآن، لكنه تحول من "بحث وإنقاذ" الى "بحث وإسترجاع" للجثة، حيث تعتقد السلطات في مقاطعة فينتورا بأن الأمل في العثور عليها على قيد الحياة ضئيل، وأن المرجح أنها توفيت غرقاً، ولا توجد حتى الآن دلائل تشير لوجود فعل جرمي.

وأصبح وسم "Naya Rivera" الأكثر تداولًا على "تويتر".