شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة طبيب يستقبل محمد هنيدى فى حادث بفيلم "النمس والأنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان محمد جمعة في أحداث فيلم "النمس والأنس" بطولة النجم محمد هنيدى، وإخراج شريف عرفة، حيث يجسد جمعة شخصية "طبيب" في أحد المستشفيات، وخلال الأحداث، يستقبل محمد هنيدى في المستشفى قادماً في حادث سير، وتتوالى الأحداث ، وبدأ محمد هنيدى تصوير الفيلم الأسبوع الماضي حيث صور عدة مشاهد جمعته مع بطلة العمل منة شلبى داخل استوديو شريف عرفة في منطقة أكتوبر، حيث من المقرر أن يصور فريق العمل الأيام المقبلة عد مشاهد خارجية في الشوارع والمستشفيات وخلافه .

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الاحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الاحداث نجد هنديى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

فيلم "النمس والأنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة .

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ويعود محمد هنيدى بفيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله وهى فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.