شكرا لقرائتكم خبر عن بدء بروفات "سيف الله – خالد ابن الوليد" أواخر الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المخرج رؤوف عبد العزيز لبدء بروفات ترابيزة لأبطال مسلسله الجديد "سيف الله – خالد بن الوليد" أواخر شهر يوليو الجارى من أجل التحضير للشخصيات والوقوف على التفاصيل النهائية لكل شخصية فى العمل، وذلك قبل انطلاق تصوير العمل فى الأسبوع الثالث من شهر أغسطس المقبل لعرضه فى شهر رمضان 2021.

وتعاقد النجم ياسر جلال على بطولة "سيف الله"، لتقديم شخصية الصحابى الجليل خالد بن الوليد الشهر الماضى، بعدما تسلم الراية من النجم عمرو يوسف الذى كان مقرر تقديمه العمل فى البداية، وأعطا الثنائى درسا أخلاقيا معبرا أفضل تعبير عن الفن والفنانين حيث تقابلا الثنائى بعدما استأذن ياسر جلال عمرو يوسف لتقديم العمل، الذى كان متعاقدا عليه فى البداية ليسلمه عمرو الراية بنفس راضية، وذلك فى حضور ”الخليج 365” الذى شهد على هذا اللقاء.



ياسر جلال لحظة تعاقده على مسلسل سيف الله

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"سيف الله – خالد بن الوليد" مأخوذ من كتاب عبقرية خالد للأديب عباس محمود ‏العقاد، سيناريو وحوار اسلام يوسف وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك فى بطولته يوسف شعبان، وسوسن بدر، وبيومى فؤاد، وأحمد خالد صالح، ورانيا محمود ياسين، ومحسن محيى الدين، وحمزة العيلى، ورشدى الشامى، وبسنت شوقى وإنتاج سينرجى، ويضم المسلسل أكثر من 130 ممثلا، وتقرر عرضه فى رمضان 2021.

يذكر أن النجم ياسر جلال قدم مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان الماضى من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، أحمد خليل، أنعام سالوسة، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، ليلى أحمد زاهر، مها نصار، محمود حافظ، وضياء عبد الخالق.