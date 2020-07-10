شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى ينتهى من تسجيل أغانى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب الشعبى محمود الليثى من تسجيل أغانى ألبومه الجديد، حيث يضم 10 أغانى تعاون فيها مع كبار الشعراء فى الوطن العربى مثل أيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد وعزيز الشافعى ومحمد عاطف وملاك عادل ومحمد البوغة وكما تعاون فى التلحين مع محمد عبد المنعم ومحمد رحيم فى التوزيع محمد مصطفى وباسم منير، وينتظر أن يطرح الألبوم خلال الفترة المقبلة.

الليثى قد طرح مؤخرا أغنية سنجل "تقلان علينا" على موقع يوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية وهى من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى وتوزيع باسم منير وتقول كلماتها: تقلان علينا اسم الله قولى بأمارة إيه، ما تحن يا سيدى يلا هو إحنا عملنا إيه، ده بلعناله الزلط عمل فينا الغلط، إحنا بلعنا الزلط عمل فينا الغلط، بقى يعيشهم علينا ويسبق بالغلط.

من ناحية أخرى شارك الليثي فى موسم رمضان الماضى بمسلسل عمر و دياب، مع النجمين على ربيع ومصطفى خاطر، فى الحلقة التاسعة، حيث قدم الليثى أغنية بعنوان "صحابي دول"، والذى شاركه فيها الغناء كل من ربيع وخاطر خلال أحداث المسلسل.

Advertisements

كما طرح الليثى مؤخرا أغنية "هاكاكى هاكاكى" والتى جاءت فكرتها بعد تفشي وباء كورونا في العالم، ونجحت الأغنية واستهدفت دعوة بقاء الجمهور في المنازل وهى من كلمات محمد قاسم وعارف فخورى وتوزيع اسماعيل نصرت وألحان محمد قاسم.

يذكر أن مسلسل "عمر و دياب" بطولة على ربيع ومصطفى خاطر، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يظهر فى العمل كضيف شرف، والأغنية من توزيع الموسيقي باسم منير، وهندسة صوت أحمد جودة، وتدور الأحداث في إطار كوميدى بمطاردة الشرطة طوال الأحداث وراء بطلى العمل، بسبب وصل أمانة الذى قاموا بالإمضاء عليه دون سدا.