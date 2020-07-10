شكرا لقرائتكم خبر عن إنعام سالوسة جدة منة شلبى فى "النمس والإنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد النجمة إنعام سالوسة خلال أحداث فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى دور جدة منة شلبى، فهى من عشيرة الجن وتواجه هنيدى فى كثير من المواقف الكوميدية مع حفيدتها، خاصة حينما تعلم أن الأخيرة تقع فى غرامه وهو من عالم الإنس وهم من عشيرة الجن، وتساعد حفيدتها حتى تتزوج منه فى الفيلم.

وتلتقى إنعام سالوسة بالنجم محمد هنيدى بعد مرور 21 عاما من لقائهما فى فيلم "همام فى أمستردام، الذى عرض فى السينمات عام 1999.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أعمال محمد هنيدى.

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة إنعام سالوسة مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال والذى عرض في موسم دراما رمضان الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياَ، وشارك في بطولته كل من الفنان أحمد صلاح حسنى، ونجلاء بدر، ورياض الخولى، ومى عمر وأخرون من النجوم تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى إنتاج سينرجى.