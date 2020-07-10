نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع مديحة يسري: ماما وحشتيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
استعادت الفنانة نبيلة عبيد، ذكرياتها مع الفنانة الراحلة مديحة يسري، إذ نشرت صورة نادرة تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وعلقت "نبيلة"، على الصورة قائلة: "ماما مديحة يسري، وحشتيني جدًا، ألف رحمة ونور عليكي، الصورة دي دايما بتفكرني بيكي ومعانا الكاتبة الصحفية نعم الباز والناقدة المسرحية آمال بكير".
وطالبت "نبيلة"، جمهورها بالدعاء للفنانة الراحلة قائلة: "يا ريت يا جماعة كلنا ندعيلها بالرحمة لأنها كانت ست طيبة أوي".
الفنانة الكبيرة مديحة يسري، رحلت عن عالمنا في 30 مايو عام 2018، بمستشفى المعادي العسكري، بعد صراع طويل مع الأمراض المصاحبة للشيخوخة.
من ناحية أخرى، شاركت نبيلة عبيد في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "سكر زيادة"، بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف.
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