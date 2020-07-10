صور| ريا أبي راشد في أحدث ظهور: "أخيرًا هالجينز رجع على قياسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، متابعيها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وعلقت "ريا"، على الصور قائلة: "أخيرا رجع هالجينز على قياسي، الموضوع بسيط ، بس أخد ٤ سنين وشهور من العزل المنزلي". وشوقت "ريا"، جمهورها حول سر رشاقتها قائلة: "بتحبوا تعرفوا معلومات أكتر عن النظام يلي مشيت عليه؟".

ريا أبي راشد تقدم برنامج "scoop with raya"، وهو من أهم البرامج الفنية التي تعرضها شاشة "MBC 2"، بدأ عرضه منذ عام 2005.

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