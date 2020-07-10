قصي خولي يحتفل بعيد ميلاد نجله: "كل سنة وأنت عميدي وفارسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: احتفل الفنان قصي خولي، بعيد ميلاد نجله، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، إذ شارك جمهوره صورة تجمعهما رفقة كعكة عيد الميلاد. وعلق "قصي"، على الصورة، قائلًا: "اليوم بحمد الله ونعمته ورعايته صار عمرك سنتين، يا عميدي وفارسي وصغيري، الله يحفظلنا ياك ونشوفك شب يا ضو عيوني إنت، كل سنة وإنت بألف خير وحب وسعادة وسلام يا بابا، يا الله دخيل اسمك تحمي لي ابني وحيدي".

وانتهى قصي خولي من تصوير مسلسل "2020"، بطولة نادين نسيب نجيم، وكان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، لكن توقف تصويره بسبب فيروس كورونا.

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