محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت المذيعة مي حلمي، متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لها رفقة زوجها الفنان محمد رشاد. وظهرا الثنائي في الصورة بإطلالة رومانسية، وعلقت "مي"، قائلة: "أموت ولا تزعل ثانية، بكرة بتاع ربنا مش بتاعنا وكله في ايد الله مش في ايد حد غيره".

وكانت مي حلمي زوجة محمد رشاد، قد بثت مقطع فيديو منذ أيام، تعلن فيه تلقيها وزوجها إنذار بالحجز على أثاث منزلهما بسبب الأزمة توقيعه على عقد احتكار.

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كانت هذه تفاصيل خبر بصورة رومانسية.. مي حلمي لـ محمد رشاد: "أموت ولا تزعل ثانية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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