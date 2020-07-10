خاص| هل تعود عبلة كامل للسينما بـ"كيرة والجن"؟.. أحمد مراد يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

انتشرت مؤخرًا العديد من الأنباء التي تُفيد بعودة الفنانة عبلة كامل للسينما من خلال فيلم "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد.

وتواصل "الخليج 365"، مع الكاتب الروائي والسيناريست أحمد مراد، للوقوف على تفاصيل الأمر، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا، مؤكدًا أن مشاركة الفنانة عبلة كامل ليس سوى شائعة أطلقها البعض وروجت لها بعض المواقع.

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وعن إن كان اسم "عبلة"، مطروحًا ضمن فريق عمل الفيلم، وهو ما عزز انتشار شائعات مشاركتها في العمل، قال الروائي الشهير، إن وجود الفنانة عبلة كامل في أي عمل يكون بمثابة شيء عظيم ولكن لم يكن الاسم مطروحا من البداية: "نتمنى طبعا إنها تكون معانا لكن الكلام ده مش حقيقي".

فيلم "كيرة والجن"، عن رواية 1919، للمؤلف أحمد مراد، سيتم استئناف العمل عليه في غضون أيام قليلة، بعد فترة توقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

فيلم "كيرة والجن"، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، إخراج مروان حامد، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب من المتوقع أن تعلن عنهم الشركة أيضاً خلال الفترة المقبلة.

الفيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919.

ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالإضافة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقي، والفيلم إنتاج سينرجي فيلمز برئاسة أحمد بدوي.