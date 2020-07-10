كيفانج تاتليتوج ملتزم بالكمامة في جولة تسوق بعطلته الصيفية.. صور

رنا صلاح الدين - التقطت عدسات الباباراتزي النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» خلال عودته من جولة تسوق في مدينة بودروم، حيث يقضي هناك أجازته الصيفية.

كيفانج ظهر ملتزماً بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حيث بدا مرتدياً للكمامة طوال فترة التسوق، ووصلت تكاليف مشتريات النجم الوسيم إلى 20 ألف ليرة تركية.

يُذكر أن كيفانج كان قد تعرض لأزمة صحية أبريل الماضي، حتى تم تشخيص حالته بالاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، حيث عانى من من أرتفاع في درجة الحرارة وسعال، الأمر الذي دفعه للذهاب إلى المستشفى على الفور، وهناك، طلب منه الأطباء الخضوع للفحص، وقد كشف النجم التركي عن النتيجة، وكتب: «تم تشخيص إصابتي بالتهاب رئوي في منطقة صغيرة من رئتي بعد خضوعي للفحوصات في المستشفى، حيث أتيت بشكوى من ارتفاع درجة الحرارة والسعال، وحالياً يتم متابعتي وعلاجي في هذا الصدد، وعلمت اليوم أن نتيجة اختبار Covid-19 كانت سلبية».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «الاصطدام» آخر عمل درامي عُرض لكيفانج الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، كما عُرض له في السينما، فيلم «الأعمال المنظمة 2»، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح.