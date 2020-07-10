محامي سما المصري: تعاني من حالة سيئة جدا داخل السجن

رنا صلاح الدين - قال أشرف ناجي الجندي، محامي الفنانة المصرية سما المصري، إن ما حدث مع الفنانة يُثبت للجميع بأنه لا يوجد أحد فوق القانون، وبأنها غير مسنودة مثلما تحدث البعض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور" أن الفنانة عليها قضيتين بنفس التهم والفيديوهات، وحصلت في إحدى هذه القضايا على الحكم بالسجن 3 سنوات.

وتابع، أن الاتهامات لا تقبل التجزئة، ولذلك لا يجب أن تُحاكم مرة أخرى بنفس الاتهامات، وهذا ما تقدم به بطلب أمام محكمة الاستئناف.

وأشار إلى أن الفنانة سما المصري حالتها النفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، قائلا: "الله يكون في عونها اللي حصل معاها مش شوية، سواء أخطأت أم لم تخطأ فهي تُحاكم الآن أمام القضاء، ونحترم حكم القضاء".

وتابع، سما المصري لم تقم بأي جريمة، خاصة أن تقرير قسم مكافحة جرائم الإنترنت لم يثبت أي شيء عليها، متابعًا: "الحكم عليها بالسجن 3 سنوت شكل صدمة لنا جميعًا".