إياد نصار يُؤكّد أنّه يُرحِّب بـ"عالم الديجيتال" وفيلم "موسى" مفاجأة

أكد الفنان إياد نصار أنه اقترب من نهاية تصوير فيلمه الجديد "موسى"، الذي عاود تصويره بعد إجازته الرمضانية، وأشار إلى أن العمل بمثابة تحدٍ جديد بالنسبة له، لما فيه من قصة مختلفة تتناول فكرة الأشخاص الخارقين بأطياف حقيقية وموجودة في مجتمعنا العربي.



وعن فكرة عرض الأعمال الفنية على المنصّات الإلكترونية قال: "العالم أجمع ارتبط بفكرة الديجيتال، فنحن أصبحنا في العصر الذهبي للتليفزيون، فأصبح العالم مرتبطا بهذه الفكرة بشكل واسع خلال هذه الفترة، وهذا هو التطور"، وحول الشخصية الذي يود نصار تقديمها على مستوى الأعمال التاريخية، قال: "هناك الكثير من الشخصيات التاريخية التي أود تحويلها لعمل ما، لكن السن هى ما تحكمني والأعمال التي تعرض عليّ، لكن الآن أستطيع أن أقدم أي ممكن، لكن اسم بعينه لا أفكر بهذا الشكل هذه الفترة، وأتمنى تقديم شخصية تاريخية أحبها".

وشارك إياد نصار خلال شهر رمضان الماضي بمسلسل "ليالينا 80"، الذي لاقى نجاحا كبيرا، وكان من بطولته وغادة عادل وصابرين.

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