غادة عبدالرازق تحذف فيديو "الهوت شورت" وسط حالةٍ مِن السخرية بين جمهورها

أحدثت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق جدلًا بنشرها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي "هوت شورت" قصيرًا للغاية وذلك خلال احتفالها بعيد ميلادها الذي أقامته لها أسرتها وسط أجواء عائلية خلال وجودهم في أحد المصايف لقضاء فترة إجازة.‏



وأقدمت غادة عبدالرازق على حذف المقطع من حسابها في موقع "إنستغرام" بعد نشره بدقائق بعدما لاحظت ظهورها الذي جاء وهي ترتدي "هوت شورت" وبرفقتها زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا.



وسريعًا قام بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحميل المقطع وتداوله في ما بينهم وسط حالة من السخرية بسبب الملابس التي ظهرت بها والتي كانت بطريقة عفوية كون ما أقيم من احتفال لها تم بشكل مفاجئ.



وتبادل الجمهور تعليقات على المقطع بأنها نسيت ارتداء ملابسها، وقال بعضهم إنهم لن يلوموا عليها حذفها للمقطع بسبب طريقة التصوير التي تمت، وجاء في التعليقات: "عشان نسيت تلبس"، و"مالومها المصور أكيد مصور برجله"، و"من التصوير مالومها".

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وبعد حذف المقطع شاركت عبدالرازق متابعيها عبر "إنستغرام" صورًا من احتفالها مع الأصدقاء وذلك بعدما قامت بتغيير ملابسها للاحتفال بشكل عائلي وعلقت على الصور قائلة: "ميرسي صلاح، لميس، روتانا، يسرية ‏على المفاجأة الحلوة أوي دي بحبكم".‏



وشاركت غادة عبد الرازق، جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها برفقة زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد قضائهما شهر عسل في إحدى المناطق الساحلية بمصر.

كان من المقرر أن يسافر الزوجان إلى إحدى الدول الأوربية لقضاء شهر العسل، ولكن تفشي فيروس كورونا منعهما، وقررا تأجيل السفر إلى ما بعد انتهاء الجائحة.

واستحوذت الصور على اهتمام محبي الفنانة المصرية؛ حيث يظهر فيها الزوجان للمرة الأولى معا بعد الانتهاء من تصوير مسلسلهما الأخير "سلطنة المعز" الذي عرض في رمضان الماضي.

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