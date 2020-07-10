كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 03:35 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد كرارة يروج لمسلسل "حكايات بنات 5" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعلق قائلًا: "أول يوم تصوير (حكايات بنات الجزء الخامس)". "حكايات بنات5"، بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلى حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفى أبو سيف. يذكر أن آخر أعمال أحمد كرارة مشاركته في موسم دراما رمضان 2020 بتجسيد دور المحامي سامي في مسلسل "القمر آخر الدنيا"، وشخصية نعيم في مسلسل "حب عمري".

شارك الفنان أحمد كرارة جمهوره بصورة جديدة عبر صفحته الرسمية بإنستجرام، ظهر خلالها وهو يقرأ سيناريو حكايات بنات الجزء الخامس المقرر عرضه الفترة المقبلة.

وتدور أحداثة في أطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم الفنانة أماني كمال وسهر الصايغ وهيثم شاكر.

