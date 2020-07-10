شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع الأحزان يُبكى أميرة مختار وحمادة هلال ومحمد علاء ومصطفى قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت هذه الأيام على الوسط الفنى بصعوبة، حيث كانت منذ بداية هذا الأسبوع كلها مليئة بالأحزان والدموع، حيث بدأ بفقدان أيقونة الفن المصرى ورمز الأناقة والشياكة الفنانة رجاء الجداوى، حيث أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى يوم الأحد الماضى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 86 عامًا.

ثم يوم الثلاثاء الماضى توفيت والدة الفنان حمادة هلال بعد صراعها مع مرض السرطان، حيث دخلت المستشفى قبل وفاتها بأسبوعين وتدهورت حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة صباح يوم الثلاثاء.

وكان حمادة هلال قد طالب جمهوره بالدعاء لوالدته قبل وفاتها بأيام حيث نشر حسابه على إنستجرام، صورة منذ فترة له مع والدته خلال أداء مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة بالمملكة السعودية، صحبها بتعليق: "أسألكم الدعاء.. ‏يارب اشفى أمى.. يارب ‏اشفى أمى.. اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

Advertisements

ثم أعلن الفنان محمد علاء عن وفاة والدته يوم الثلاثاء وتم تشييع الجثمان من مستشفى سعاد كفافى بأكتوبر، ودفنها بمقابر العائلة في حلوان، وطالب الفنان محمد علاء، مؤخرا الذى اشتهر مؤخرا باسم "ياسر البرنس"، جمهوره ومتابعيه عبر منصات السوشيال ميديا، بالدعاء لوالدته التى توفاها الله.

وفى نهاية هذا الأسبوع الأليم نعى النجم مصطفى قمر ابن عمه سامح قمر بكلمات مؤثرة بعد أن ‏توفى، ووصف نجم الغناء خبر وفاة ابن عمه ‏بالفجيعة التى أصابت عائلة قمر.‏

ونشر مصطفى قمر صورة مع الراحل وكتب: "توفى إلى رحمة الله ‏ابن عمى سامح قمر، ربنا يرحمه برحمته.. كنت بحبه جدا كان ‏زى أخويا بالظبط.. وكان سند لينا.. الطيبة والجدعنة والرجولة"، وأضاف قمر: "ربنا يرحمك يا سامح فجيعة بالنسبة لعيلة قمر ‏كلها.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعوله بالرحمة"‏‎.‎