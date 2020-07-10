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صور.. جورج وسوف يتألق فى حفله ويغنى أجمل أغنياته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق سلطان الطرب جورج وسوف، خلال حفله الغنائى الذى قدمه علي طريقة "الأون لاين" تحت شعار "مكملين معاكم"، ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار المستجد.

 

وقدم جورج وسوف عددًا كبيرًا من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائي الطويل، منها، صابر وراضي، بستنى باليوم واليومين، قلب العاشق، الصبر طيب،  خسرت كل الناس، يا عيني آه، طبيب جراح، علم قلبي الشوق، قدك المياس، مسعد يا تنور، قبل الوعد، يا منيتي، قلب العاشق، الفرقة صعبة، نسيت النوم، اسمعوني، يا أغلى من أيامي، اَي دمعة حزن، شكر بكر".

 

وقال جورج وسوف قبل انطلاق الحفل، هذا الوباء الذي جاءنا واسمه كورونا هو  من وجهة نظري غضب من الله ، وأنا في الفترة الأولى كنت عايش لحالي في مدينتي كفرون بسوريا واطلع ساعة زمان أتمشى ثم ارجع ع بيتي، وكنت دائما متواصل مع الناس وبسمع شو عّم يصير من أخبار، والكل يتحدث أن هذا الوباء "كتير خطير" والكل قلق.. ولكننا نساهم في تخفيف عبء الخوف عند الناس والتقرب منهم في هذه الأيام الصعبة من خلال السوشيال ميديا".

 

وتابع أن لديه أعمالاً غنائية جديدة انتهى منها، أحدها سيطلقه قريبًا عبر السوشيال ميديا، متمنيًا أن تنال هذه الأعمال إعجاب الجمهور. 

 

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