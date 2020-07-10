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شكرا لقرائتكم خبر عن متابع يرسم بورتريه للفنانة نيللي كريم.. والنجمة تشكره والان مع تفاصيل الخبر
كما نشرت الفنانة نيللي كريم عددًا من الصور عبر خاصية الاستوري من بينها صورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي من مهرجان أسوان معلقة عليها "كل الناس كانت بتحبها.. الله يرحمك يا حبيبتي". كما شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها بصوا من الإجازة الصيفية التي قضتها في أحد الشواطئ مؤخرا.
وكشفت النجمة نيللى كريم ، عن مشاركتها في مسلسل "نمرة اتنين"، المقرر عرضه على إحدى المنصات الالكترونية، حيث كتبت على صفحتها الشخصية عبر "فيس بوك" معلقة : "بكره فكرة الندم، دلوقتي بحاول ما أغلط عشان ما أندم، مسلسل (نمرة اتنين) قريبا".
مسلسل "نمرة اتنين" سيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة، وهو حلقات متصلة، يضم قصصًا مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، وتم تصويره في 6 مدن عربية مختلفة، هى الرياض، وجدة، والقاهرة، والجونة، وبيروت، ودبى، ويشارك في بطولته كل من شيرين رضا، ونيللى كريم، وأمينة خليل، وصبا مبارك، وعادل كرم، وعمرو يوسف، منى زكي.
يذكر أن نيللى كريم شاركت في الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل بـ "100 وش"، ولاقى العمل نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته كل من آسر ياسين، رشدى الشامى، مصطفى درويش، شريف دسوقى، حنان يوسلإ، زينب غريب، دنيا ماهر، اسلام إبراهيم، وأخرون، تأليف أحمد والى وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكرى.
نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي
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