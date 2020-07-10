شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الإعلان الترويجى لفيلم "الغسالة‎" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركتا سينرجى فيلمز ونيوسنشرى وأفلام مصر العالمية، الإعلان الترويجى ‏لفيلم "الغسالة"، وذلك على الصفحة الرسمية لشركة "نيوسنشرى" عبر تطبيق تيك ‏توك.

ونشرت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية الاستورى فى حسابها الرسمى على موقع ‏التواصل الاجتماعى "إنستجرام" الإعلان الترويجى للفيلم الذى تلعب خلاله دور ‏البطولة، بجانب أحمد حاتم، ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ‏ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب‎.‎

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ودخل فيلم "الغسالة" قائمة الأفلام التى تم الانتهاء من تصويرها مؤخرًا، وأصبحت ‏جاهزة للعرض فى السينمات، حيث انتهى أبطال العمل من تصوير آخر المشاهد ‏الشهر الماضى، بعدما تم استئناف التصوير عقب توقف العمل قبل شهر رمضان ‏الماضى بسبب الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا، وأيضاً لعدم ارتباطه ‏بموعد عرض مع إغلاق السينمات‎.‎

‎ ويعتمد فيلم "الغسالة" على مشاركة العديد من الفنانين كضيوف شرف خلال ‏الأحداث نظرًا لطبيعة الموضوع الذى يدور فى إطار من الفانتازيا، لكن بشكل ‏مختلف عما قدم سابقا، ويأتى على رأس قائمة ضيوف الشرف الفنانة شيرين رضا ‏إضافة إلى الفنان على الطيب ومحمود الليثى ومحمد ثروت وجيلان علاء ومصطفى ‏هريدى، وسامى مغاورى‎.‎

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فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ‏ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم هنا الزاهد ‏ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين ‏الشباب، وكان الفيلم مرشح للعرض فى موسم عيد الفطر الماضى قبل الغائه بسبب ‏اغلاق دور العرض للوقاية من كورونا‎.‎

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ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم ‏‏"قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً ‏لافتاُ، وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر ‏الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى ‏لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده‎.‎