شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يجسد مرحلة من مراحل دكتور عمر فى "الغسالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد حاتم عبر مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى، على قناة دى إم سى، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان: "توقفنا عن تصوير فيلم الغسالة لفترة بسبب جائحة كورونا ، ولكننا عدنا مرة أخرى وقد انتهينا الآن من تصوير جميع مشاهد الفيلم.

وعن الدور الذى يجسده قال حاتم: "أجسد مرحلة من مراحل دكتور عمر، حيث يتجسد الدور بثلاث شخصيات هم أنا والطفل محمد فرج والنجم محمود حميدة.

وأضاف أن أحداث الفيلم تدور حول دكتور بكلية العلوم الذى يقوم باستخدام الغسالة للتخلص من العقوبات التى تمنعه من حب حياته، وعن المقولة التى كتبها عبر صفحته وهى "لا تنسى أخطاء الماضى.. اغسلها"، قال هذه الجملة ليست فى الفيلم ولكنها هى مراحل الفيلم، وهى أنك تحاول إصلاح أخطاء الماضى والأحداث التى حدثت لك منذ كنت طفلا.

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وعن موعد عرض الفيلم قال، بناء على آراء المنتجين إذا فتحت السينمات بنسبة معقولة تسمح أن يعرض الفيلم مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى وسلامة الجمهور أى أنه لا يزيد على خمسين بالمائة ، وفتح كل الحفلات لأن آخر حفلة فى الوقت الحالى الساعة السادسة مساءً، أعتقد أنه سيعرض الفيلم فى عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن فيلم الغسالة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وشرين رضا ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى‎.