شكرا لقرائتكم خبر عن world music awards تهنئ عمرو دياب بمرور 20 سنة على ألبوم "تملى معاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الحساب الرسمى لجائزة world music awards على تهنئة الميجا ستار عمرو دياب بمناسبة مرور 20 عامًا على ألبوم "تملى معاك"، حيث صدر الألبوم عام 2000 والذى يعد من أكثر ألبوماته الفنية تحقيقا للنجاح، ونشر حساب الجائزة صورة من غلاف الألبوم عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها: "اليوم عمرو دياب يحتفل بمرور 20 عامًا على "تملى معاك".. أحد أكثر الألبومات العربية شعبية ونجاحًا فى كل العصور".

يأتى هذا بعدما احتفل الميجا ستار عمرو دياب عبر حسابه الرسمى بموقع "فيس بوك" على مرور 20 عاما على ألبوم "تملى معاك"، حيث صدر عام 2000 والذى يعد من أكثر ألبوماته الفنية تحقيقا للنجاح، ونشر صورة من غلاف الألبوم معلقا عليها "20 سنة تملى معاك".

ويعد "تملى معاك" هو الألبوم الثامن عشر للهضبة عمرو دياب، ويحتوى على أغانى ناجحة علقت مع الجمهور حتى الوقت الحالى ومنها "العالم الله"، كدة عينى عينك، وهى عاملة ايه، اعمل ايه، لو كان يرضيك، بعترف، قلبى اختارك، صعبان عليا.

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وترجمت أغنية "تملى معاك" إلى العديد من اللغات وغناها أكثر من مطرب، حيث ترجمت إلى اللغة البلغارية وغنتها إيفانا عام 2002، ثم ترجمت إلى اللغة الهندية وغناها أمير جميل عام 2004، وبعدها ترجمت إلى اللغة التركية وغناها أركان هاكان عام 2006، ثم ترجمت عام 2007 إلى اللغة الإسبانية وغناها أنتونيوكارمونا، وبعدها إلى اللغة الألبانية وغناها غازى، واليونانية وغناها ليفيريتس بانتازيس، ثم الأرمينية وغنتها أولجا.

وكان احتفل الهضبة عمرو دياب، بحفاظ ألبومه الجديد "سهران"، على صدارة قائمة أفضل ألبومات مصر على خدمة Apple Music، وذلك خلال 18 أسبوعا، حيث نشر عمرو، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، صورته مكتوب عليها رقم (1)، وكتب فى تعليقه عليها، "للأسبوع الثامن عشر، عمرو دياب "سهران" تحتل المرتبة الأولى فى Apple Music.. أفضل ألبومات مصر".

ويشار إلى أن ألبوم "سهران" للنجم الكبير عمرو دياب، كان قد تصدر قائمة الأعلى استماعاً، ومبيعاً فى العالم العربى، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لجائزة "ميوزيك أوورد" العالمية، عبر موقع "تويتر".