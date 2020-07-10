شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تعود لدار الأوبرا المصرية من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دار الأوبرا المصرية منذ قليل، استقبال 25‏‎ ‎%‎‎من الطاقة ‏الاستيعابية للمسارح وانطلاق أولى حفلاتها بعد استئناف النشاط الفني ‏ضمن برنامج عودة أنشطة الأوبرا، كما وضعت بوابات التعقيم الذاتي بعد ‏قياس درجة الحرارة، وإلزام المواطنين بارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بوضع ‏الكحول، وحرصت أيضًا علي خلق مسافات التباعد بين الحضور، وتطهير ‏وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والإلتزام، وتوزيع مطبوعات إرشادية ‏توعوية علي الجمهور أثناء دخولهم الحفل‎ .‎

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الأوبرا تستأنف اليوم ‏الخميس نشاطها الفني ببرنامج كبير يضم نخبة من المطربين والفرق ‏الموسيقية، كما استأنف المجلس الأعلى للثقافة نشاطه بإقامة ندوات ثقافية، ‏وبدأ السيرك استئناف نشاطه منذ 4 أيام‎.‎

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وتابعت: استطعنا أن نحقق ٣ مسارح مكشوفة لتقديم العروض الفنية عليها ‏فى ظل جائحة كورونا، ووفرنا إجراءات الوقاية والتعقيم كما شاهدتم، ‏والسماح للجمهور بالحضور بنسبة ٢٥٪ للحفاظ على التباعد الاجتماعى.‏

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يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا يشمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم ‏الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان الكبير محمد منير ‏والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت ‏صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقي الجاز يحيى خليل‎.‎ والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد ‏العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، ‏فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة ‏محجوب، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة ‏الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، ‏نوران أبو طالب، وسط البلد‎.‎

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وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى ‏‏(عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - ‏الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى) ، سلسلتى ‏وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب.‏