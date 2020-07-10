شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد تصوير حكاية "أمل حياتى" بمسلسل "إلا أنا" لـ حنان مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة حنان مطاوع لـ"الخليج 365" إنها ستبدأ في تصوير حكاية "أمل حياتى" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، يوم الأحد المقبل، حيث قررت الجهة المنتجة استئناف تصوير المسلسل، بعدما توقف بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، حيث من المقرر أن يكثف مخرج العمل أحمد حسن التصوير للانتهاء منه في أقرب وقت، نظرا لانشغال حنان مطواع بعمل آخر.

حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

ومن ناحية أخرى تنتظر حنان مطاوع استئناف تصوير مسلسل "القاهرة كابول" الذى توقف وتم تأجيله من العرض فى شهر رمضان الماضى بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار تعليق حركة الطيران خاصة وأن هناك عدد من المشاهد تتطلب التصوير فى أوروبا والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على وبطولة طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب ونبيل الحلفاوى.