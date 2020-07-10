محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
تصدر اسم الممثلة الشابة عبير بيبرس، قوائم الموضوعات الأكثر بحثًا، بعد القبض عليها، بتهمة قتل زوجها خلال شجار وقع بينهما، وقالت عبير خلال التحقيقات إن المشاجرة لم تستمر سوى 3 دقائق، وخلال الشجار أمسكت بزجاجة وكسرت عنقها وغرزتها في صدره ليسقط صريعًا.
ويستعرض "الخليج 365"، معلومات عن الممثلة الشابة:
- اسمها عبير بيبرس وتبلغ من العمر 35 عامًا.
- أول أفلامها كان الفيلم القصير "كما تدين تدان".
- شاركت في سيت كوم حمل عنوان "إلسع وفلسع"، مع كل من الفنانين شريف صبحي، منير مكرم، آمال رمزي، وظهر أحمد بدير وأحمد فرحات كضيوف شرف.
- شاركت في سيت كوم بعنوان "شلة النصابين"، بطولة عبدالله مشرف، أحمد صيام، وميار الببلاوي.
- كان أخر أعمالها فيلم "مشروع ميت"، ولم يتم عرضه.
- قالت في لقاء سابق لها، إنها انضمت للمجال الفني بالصدفة، ولم يكتشف أحد موهبتها: "أنا مش اكتشاف حد أنا بحب موهبتي جدًا وشايفة إنها متميزة وكنت خايفة أدخل المجال الفني من اللي أنا بسمعه بس اقتنعت إن كل مجال في الدنيا فيه الحلو والوحش".
- وفي اللقاء ذاته، تحدثت عن مثلها الأعلى في الوسط الفني، قائلة: "سعاد حسني مثلي الأعلى، بحب فيها كل حاجة آدائها طبعها أسلوبها، كل حاجة بتليق عليها ومش هيجي زيها تاني".
- في عام 2016، اختفت عبير بيبرس عن الوسط الفني، وعادت من خلال القضية المتهمة فيها بقتل زوجها.
كانت هذه تفاصيل خبر سعاد حسني مثلها الأعلى.. معلومات عن الممثلة عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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