سعاد حسني مثلها الأعلى.. معلومات عن الممثلة عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تصدر اسم الممثلة الشابة عبير بيبرس، قوائم الموضوعات الأكثر بحثًا، بعد القبض عليها، بتهمة قتل زوجها خلال شجار وقع بينهما، وقالت عبير خلال التحقيقات إن المشاجرة لم تستمر سوى 3 دقائق، وخلال الشجار أمسكت بزجاجة وكسرت عنقها وغرزتها في صدره ليسقط صريعًا.

ويستعرض "الخليج 365"، معلومات عن الممثلة الشابة:

- اسمها عبير بيبرس وتبلغ من العمر 35 عامًا.

- أول أفلامها كان الفيلم القصير "كما تدين تدان".

- شاركت في سيت كوم حمل عنوان "إلسع وفلسع"، مع كل من الفنانين شريف صبحي، منير مكرم، آمال رمزي، وظهر أحمد بدير وأحمد فرحات كضيوف شرف.

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- شاركت في سيت كوم بعنوان "شلة النصابين"، بطولة عبدالله مشرف، أحمد صيام، وميار الببلاوي.

- كان أخر أعمالها فيلم "مشروع ميت"، ولم يتم عرضه.

- قالت في لقاء سابق لها، إنها انضمت للمجال الفني بالصدفة، ولم يكتشف أحد موهبتها: "أنا مش اكتشاف حد أنا بحب موهبتي جدًا وشايفة إنها متميزة وكنت خايفة أدخل المجال الفني من اللي أنا بسمعه بس اقتنعت إن كل مجال في الدنيا فيه الحلو والوحش".

- وفي اللقاء ذاته، تحدثت عن مثلها الأعلى في الوسط الفني، قائلة: "سعاد حسني مثلي الأعلى، بحب فيها كل حاجة آدائها طبعها أسلوبها، كل حاجة بتليق عليها ومش هيجي زيها تاني".

- في عام 2016، اختفت عبير بيبرس عن الوسط الفني، وعادت من خلال القضية المتهمة فيها بقتل زوجها.