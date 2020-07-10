محمد صلاح يشيد بالحلقة الأولى من "جمجوم وبم بم" لمحمد عبدالرحمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعاد محمد صلاح، لاعب كرة القدم المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، نشر عدة لقطات مصورة على صفحته الرسمية عبر "إنستجرام" من المسلسل الكوميدي "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق- جمجوم وبم بم"، الذي بدأ عرضه اليوم عبر منصة "شاهد".

وتدور أحداث المسلسل في أجواء غنية بالمواقف الكوميدية، وتدور حول رحلة الشابين جمجوم وبم بم، يقرران أن يفتتحا شركة ألمانية لمكافحة الخوارق، فيواجهان مع طاقم العمل لديهما حالات خارقة جديدة عليهما، وتحمل كل حالة مشاكل كوميدية متعددة.

مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق- جمجوم وبم بم"، تأليف مصطفى صقر وإخراج إسلام خيري، وإنتاج E- Producers عبدالله أبو الفتوح ومحمد عبدالصمد، ومن بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، أحمد فتحي، ميرنا جميل، محمد ثروت، ويتوفر في ثلاث حلقات أسبوعياً على "شاهد" أيام الخميس والجمعة والسبت.