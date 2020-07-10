كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر بهذه الطريقة.. هاجر أحمد تروج لـ"حكايات بنات5" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحرص الفنانة هاجر أحمد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت هاجر أحمد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها وهى تقرأ سيناريو "حكايات بنات الجزء الخامس"، الذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن آخر عمل شاركت فيه هاجر أحمد مسلسل "حكايات بنات4"، من بطولتها هى وميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلى حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.