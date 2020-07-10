كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر أبرزهن دينا مراجيح.. قرارت عاجلة من نقابة الممثلين ضد فتيات "التيك توك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، بأنه سيخاطب جميع شركات الإنتاج بعدم التعامل مع فتيات تطبيق "التيك توك" الشهير مثل دينا مراجيح وغيرها.

وأوضح نقيب الممثلين، في تصريحات صحفية، أن هذه القرارات ‏تأتي للحفاظ على الفن حتى لايفقد هويته.

وأكد نقيب الممثلين، أن نقابة المهن التمثيلية ستتخذ خلال اليومين المقبلين إجراءات مشددة لمواجهة هؤلاء.‏

وأكد في ذات السياق أن الفنانين ‏المنتمين لنقابة المهن التمثيلية، يرفضون الأعمال التى تشارك فيها مثل دينا مراجيح وغيرها.