تراند اليوم : التيك توك هيولع.. محمد رمضان يعلن عن قدومه – إتفرج

أعلن الفنان محمد عن انتهاءه من أغنيته الجديدة بعنوان “تيك توك”.

ونشر رمضان عبر حسابة صورة من الكواليس عبر حسابه الرسمي بموقع وتطبيق Instagramوعلق عليها كاتباً:”انتهينا من تصوير كليب تيك توك إخراج حسام الحسيني مدير تصوير وائل درويش ديكور كريم مهدي ستايلست بثينة مونتاچ اسلام حسن.

أغنية “تيك توك” يتعاون فيها رمضان مع الدي جاي الإسباني سوبر ساكو.

يُذكر أن الفنان محمد رمضان تعاقد مؤخرا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسي، على إنتاج أعماله لمدة عامين مقبلين.

كان محمد رمضان أعلن عن نيته تقديم مسلسل “الإمبراطور” في رمضان 2021 عن قصة حياة الفنان أحمد زكي ويتولى كتابته بشير الديك.