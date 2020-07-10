تراند اليوم : بالفيديو.. لقاء الخميسي وزوجها علي البحر وأغنية “نسيني الدنيا”

وجّهت الممثلة المصرية ​لقاء الخميسي رسالة حب لزوجها حارس مرمى نادي وادي دجلة محمد عبد المنصف، وذلك بعد اصابته مؤخرا بفيروس كورونا.

ونشرت لقاء مقطع فيديو على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن صورا لهما على اغنية “​نسيني الدنيا ” للفنان اللبناني ​راغب علامه.

وعلّقت لقاء على الفيديو قائلة: “لو أقولك أني باحبك الحب شويه عليك، عدينا حاجات صعبه كتير في حياتنا.. زعلنا وفرحنا.. قصرنا ونجحنا.. تعبنا وارتحنا واتعلمنا كتير.. والحقيقه الوحيده طول الطريق أن أنت أنا.. أنت اللي فات ودلوقتي و بكره.. أنت الحُب”.