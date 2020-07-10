فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد.. إيمان العاصي تلفت الأنظار بصورها علي البحر

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سماح محمد 0 تبليغ

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نشرت الممثلة المصرية ​إيمان العاصي صورا جديدة لها تظهر وقوفها أمام الشاطئ واستمتاعها بالإجازة الصيفية، وذلك على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة: “إذا كان هذا يجعلك سعيدا لا يجب أن يكون منطقيا للآخرين”.
وظهرت إيمان بفستان أسود قصير بفتحات جانبية من منطقة البطن.
الجدير ذكره ان إيمان العاصي كشفت مؤخرا عن تعافيها من فيروس ، وروت تجربتها مع الفيروس عبر مقطع فيديو، نشرته في صفحتها الخاصة.
وقالت العاصي بالفيديو إنها إكتشفت إصابتها بالفيروس نهاية شهر رمضان الماضي، وأجرت مسحة بعد شعورها بالأعراض وجاءت النتيجة إيجابية.

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if it makes you happy it doesn's have to make sense to others 🌴

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