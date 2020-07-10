تراند اليوم : بنت غادة عادل بهرت الجمهور في أحدث ظهور لها.. نفس عيون والدها – إتفرج

تحمل “مريم” ابنة الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، كثير من ملامح والدتها الجميلة.

شارك مجدي الهواري عبر حسابه على Instagram، صورتين لأحدث ظهور لابنته معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أحد الشواطئ وكتب معلقًا: “أنا وقلبي على البحر”.

يشار إلى أن غادة عادل تستعد حاليًا للمشاركة في فيلم “قمر 14” مع خالد النبوي، شيرين رضا، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد جمعة، ‏أسماء أبو اليزيد، خالد أنور، مي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي.‏

وكان آخر أعمال غادة عادل مسلسل “ليالينا 80” وشاركها البطولة إياد نصار، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف ‏أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح‎.‎